Mercato - PSG : Erreur fatale de Doha ?

Axel Cornic

Avec les départs de Neymar ainsi que de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a eu la chance de révolutionner toute son attaque avec l’objectif d’enfin recruter un numéro 9. Finalement ce n’est pas un mais deux attaquants de pointe qui ont débarqué avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, même si les dirigeants Parisiens semblaient avoir une autre priorité.

L’été 2023 est celui du début d’un nouveau cycle au PSG, marqué par la fin de la MNM. Il a permis à Luis Campos de donner libre court à son imagination et s’il a bouclé quelques coups très intéressants, il est également passé à côté de gros dossiers.

Le PSG voulait Thuram

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que les regrets parisiens sur le mercato sont au nombre de trois avec Bernardo Silva de Manchester City, Victor Osimhen du Napoli, mais surtout Marcus Thuram. Ce dernier était en effet libre après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach, mais il a finalement snobé le PSG pour signer en Serie A avec l’Inter. Un choix payant, puisqu’il est tout simplement l’attaquant de cette première partie de saison en Italie, avec son coéquipier Lautaro Martinez.

« Mbappé sait très bien pourquoi je ne suis pas venu à Paris »

Dans un sujet diffusé sur Canal + , Thuram est revenu sur ce choix lors d’un entretien croisé avec Kylian Mbappé, qui l’a interrogé sur son refus de rejoindre le PSG. « Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu à Paris » a confié la star de l’Inter. « Je n’ai jamais demandé de garantie de temps de jeu. Je ne pense pas que ça existe. Tu vas dans un club, c’est pour t’imposer ou pas. Non, c’est plus une question de feeling. L’Inter était là il y a deux ans. L’Inter m’a toujours vu comme un n°9 ».

Le triste bilan de Kolo Muani

Si Marcus Thuram n’est pas arrivé, le PSG s’est tourné vers un autre international tricolore donc, avec Randal Kolo Muani. Mais si on fait le bilan à la mi-saison, le résultat est catastrophique pour le Parisien. Depuis son arrivée à l’Inter, le premier a en effet marqué huit buts et livré 10 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues, alors que le second est bloqué à 5 réalisations et 2 passes décisives en 18 matchs avec le PSG... pour un prix 90 fois supérieur !