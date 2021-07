Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Tuchel et Pochettino, Herrera affiche sa préférence !

Publié le 31 juillet 2021 à 22h15 par Th.B.

Bien qu’il appréciait l’approche du football de Thomas Tuchel, Ander Herrera est sous le charme de la philosophie prônée par Mauricio Pochettino depuis son arrivée au PSG cet hiver.

Ayant évolué sous les ordres de Thomas Tuchel pendant plus d’un an et demi, Ander Herrera est bien placé pour pouvoir comparer la méthode de l’entraîneur allemand qui a été remercié par les dirigeants du PSG cet hiver avant d’aller soulever la Ligue des champions avec Chelsea et la philosophie prônée par Mauricio Pochettino. Depuis le 2 janvier et l’officialisation de l’arrivée du technicien argentin en tant qu’entraîneur au PSG, Ander Herrera a pu voir un football qu’il apprécie particulièrement, raison pour laquelle il accorde sa préférence à Mauricio Pochettino.

« Tuchel et Mauricio sont des entraîneurs différents »