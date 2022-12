Mercato - PSG : Enorme tournant dans le feuilleton Mbappé, une décision imminente ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement au Qatar avec la sélection française, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. En cause, son avenir incertain au PSG, seulement quelques mois après sa prolongation. Mais dans les prochaines semaines, ce dossier devrait prendre un gros tournant. Le joueur aurait prévu de rencontrer ses dirigeants pour faire le point sur son aventure parisienne.

Questionné par L'Equipe ce samedi, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas souhaité s'épancher sur le sujet Mbappé. « Si je serai contraint de vendre Kylian Mbappé l'été prochain s'il ne prolonge pas ? Cette année, c'est la Coupe du Monde. J'espère que Messi et Mbappé seront les plus forts de la Coupe du Monde. Après, on parlera » a déclaré le président du PSG.

Équipe de France : Après sa pression sur Mbappé, il se fait recadrer par le vestiaire de Deschamps https://t.co/tdUTkTUels pic.twitter.com/Ch8rUGVm7Z — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Mbappé voudrait claquer la porte, l'incroyable rumeur

Pourtant, le dirigeant du PSG a tout intérêt à rassurer ses supporters. En effet, au cours du dernier mois d'octobre, des rumeurs évoquant un possible départ de Mbappé en 2023 sont apparues. Des envies de départ confirmées aussi par des membres de son entourage dans les médias français.

Réunion en janvier pour Mbappé