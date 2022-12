Transferts - PSG : L'étonnante réponse d'Al-Khelaïfi au coup de gueule de Campos

Arthur Montagne

Après le mercato estival, son premier à la tête du PSG, Luis Campos avait fait son auto-critique, assurant que son recrutement était raté. Et pourtant, Nasser Al-Khelaïfi ne partage pas du tout l'avis de son conseiller sportif puisqu'il se réjouit d'avoir vu débarquer plusieurs jeunes joueurs incarnant l'avenir du PSG.

L'été dernier, pour son premier mercato à la tête du PSG, Luis Campos a recruté Vitinha, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Mais le conseiller sportif du club de la capitale expliquait en septembre dernier à RMC qu'il n'était pas satisfait de ce bilan.

Campos déçu du mercato

« On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection. C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar. Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque », confiait Luis Campos.

Al-Khelaïfi est beaucoup moins déçu