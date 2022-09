Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour ce transfert de Campos

Publié le 27 septembre 2022 à 00h00 par Jules Kutos-Bertin

Poussé vers la sortie par le PSG, Georginio Wijnaldum a été prêté à l’AS Roma. Gravement blessé juste après son arrivée, l’international néerlandais pourrait voir son avenir être remis en question. En effet, une réunion serait prévue en janvier entre les deux clubs pour parler notamment du montant de son option d’achat, qui pourrait être abaissé.

« Le PSG avait 54 joueurs à mon arrivée. Cette année, on voulait seulement 22 joueurs et intégrer la formation avec le groupe Élite. On a vu des jeunes jouer. Avec le fair-play financier, qui est de plus en plus complexe, on voulait réduire l’effectif ». Au micro de RMC , Luis Campos avait expliqué clairement que sa volonté était de réduire l’effectif du PSG. Vu le nombre de départs, la mission a été accomplie par le nouveau conseiller football parisien. Prêté à l’AS Roma, Georginio Wijnaldum fait partie de cette vague de départs.

Wijnaldum blessé, retour espéré en janvier

Mais pour le moment, rien ne se passe comme prévu pour l’ancien joueur de Liverpool. A peine arrivé en Italie, Georginio Wijnaldum s’est gravement blessé à l’entraînement. S’il espère faire son retour en janvier, l’international néerlandais ronge son frein en attendant son heure. « La rééducation se passe bien, je remercie tous ceux qui m'ont écrit des messages et m'ont souhaité un bon rétablissement. Je remercie tout particulièrement les supporters de la Roma qui me donnent la force de revenir le plus vite possible. Je sais que c'est difficile pour vous aussi, car je viens de rejoindre le club, et que vous aviez de très gros espoirs pour la saison, mais il y a encore le temps », avait-il confié sur son compte Instagram . Si la blessure de Georginio Wijnaldum impacte surtout l’AS Roma actuellement, elle pourrait aussi avoir une incidence pour le PSG.

Une baisse de l’option d’achat ?