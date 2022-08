Foot - Mercato - PSG

PSG : Enfin une bonne nouvelle pour cet indésirable de Galtier

Publié le 30 août 2022 à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps poussé vers la sortie par le PSG cet été alors qu’il n’entrait pas du tout dans les plans de Christophe Galtier, Ander Herrera est donc retourné à l’Athletic Bilbao. Et Ernesto Valverde, son nouvel entraîneur, semble bien décidé à lui confier un rôle majeur pour ce nouveau challenge.

Au même titre que Thilo Kehrer, Alphonse Areola ou encore Georginio Wijnaldum, Ander Herrera (33 ans) a été poussé vers la sortie par le PSG cet été, et le milieu de terrain espagnol a donc fini par retourner à l’Athletic Bilbao, huit ans après son départ.

« Il peut apporter beaucoup »

C’est donc la fin du calvaire parisien pour Ander Herrera, qui va vraisemblablement retrouver un rôle majeur à Bilbao comme l’a indiqué son entraîneur Ernesto Valverde en conférence de presse : « Ander est un joueur que nous connaissons et qui peut beaucoup nous aider. Il a de l’expérience dans les grandes équipes et il sait quelle est l’exigence de jouer pour gagner et il connaît aussi la nôtre. Je suis heureux qu’il nous renforce parce qu’il peut apporter beaucoup de choses sur et en dehors du terrain », a indiqué Valverde sur l’ancien joueur du PSG.

« Une équipe plus forts avec sa signature »