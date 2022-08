Foot - Mercato - PSG

PSG : Ander Herrera est parti, son nouveau coach s'enflamme

Publié le 29 août 2022 à 12h45 par La rédaction

Ander Herrera a officiellement quitté le PSG pour rejoindre l'Athletic Bilbao sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. Et à peine arrivé, il fait déjà l'unanimité auprès de son nouveau coach Ernesto Valverde. Les deux hommes se connaissent bien car Valverde avait déjà eu Herrera sous ses ordres à Bilbao.

Huit ans après son départ du Pays Basque, Ander Herrera est de retour à l'Athletic Bilbao. Il y retrouve notamment son coach de l'époque, Ernesto Valverde, qui est revenu sur le banc basque, et a donc fini par quitter le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat après de longues négociations.

« Je suis heureux qu’il nous renforce »

Ernesto Valverde est comblé. En conférence de presse, il loue l'importance d'un joueur expérimenté comme Ander Herrera dans une équipe. « Ander est un joueur que nous connaissons et qui peut beaucoup nous aider. Il a de l’expérience dans les grandes équipes et il sait quelle est l’exigence de jouer pour gagner et il connaît aussi la nôtre. Je suis heureux qu’il nous renforce parce qu’il peut apporter beaucoup de choses sur et en dehors du terrain » a-t-il déclaré sur l'ancien milieu du PSG.

« L’équipe est plus forte avec sa signature »