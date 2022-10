Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En plein divorce avec Wanda Nara, ça va se bousculer pour Icardi

Publié le 26 octobre 2022 à 01h45

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, la relation entre Mauro Icardi et Wanda Nara a pris un nouveau tournant. La femme de l’attaquant argentin aurait réclamé le divorce. Plus rien n’irait entre les deux. Mauro Icardi aurait alors pris une décision fracassante pour en finir avec Wanda Nara puisqu’il n’en voudrait plus comme agent. Ainsi, les prétendants pourraient se bousculer.

Prêté à Galatasaray cet été, Mauro Icardi ne vit pas une première partie de saison transcendante. Mais en plus de cela, l’attaquant argentin est tourmenté par de nouvelles histoires avec Wanda Nara. Rien ne va plus entre les deux. L’Argentine aurait même réclamé le divorce. Afin d’en finir totalement avec elle, Mauro Icardi aurait pris une décision fracassante.

Icardi veut licencier Wanda Nara

Comme révélé par la presse turque, Mauro Icardi voudrait se séparer de Wanda Nara en tant qu’agent. La rupture serait totale entre les deux et l’attaquant de 29 ans aurait même demandé à son club d’arrêter de la rémunérer. Wanda Nara, elle, aurait bloqué un chèque d’1M€. Cependant, rien ne serait encore acté quant à cette décision pour le moment. Mais certains seraient déjà aux aguets.

Plusieurs agents à l’affût pour Icardi