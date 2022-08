Foot - Mercato - PSG

PSG : En Ligue 1, on valide totalement la prolongation de Mbappé

Publié le 6 août 2022 à 15h15 par Dan Marciano

Avant la fin de la saison dernière, le PSG avait officalisé la prolongation de Kylian Mbappé, annoncé pourtant avec insistance du côté du Real Madrid. Une signature saluée par plusieurs acteurs du championnat français, notamment Florent Ogier. Le défenseur de Clermont, qui affrontera le club de Christophe Galtier ce samedi, a rendu hommage à la star parisienne.

Entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait son choix. Courtisé par le club espagnol, le joueur tricolore a pris la décision de prolonger son contrat avec la formation parisienne. La nouvelle avait été annoncée le 21 mai dernier, avant le dernier match de championnat face au FC Metz. Une signature saluée en Ligue 1.

« Pour nous, acteurs de la Ligue 1, c’est positif qu’un joueur comme lui reste »

Adversaire du PSG ce samedi, Florent Ogier s'est exprimé sur la prolongation de Mbappé. « Franchement, c’est top. C’est un joueur qui fait rayonner la Ligue 1, contre qui on a envie de jouer aussi. Alors, il ne faut pas se leurrer… Je ne suis pas sûr que la Ligue 1 le fasse rêver, mais cela montre qu’il est bien en France, que des choses l’intéressent à Paris et qu’il se sent bien là-bas. Pour nous, acteurs de la Ligue 1, c’est positif qu’un joueur comme lui reste » a confié le joueur de Clermont dans un entretien au Parisien.

Les débuts de Mbappé cette saison repoussés