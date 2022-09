Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En Espagne, on lâche une annonce pour Sergio Ramos

Publié le 16 septembre 2022 à 10h15 par Pierrick Levallet

Dans la dernière année de son contrat, Sergio Ramos pourrait prolonger avec le PSG. Le club de la capitale songerait sérieusement à étendre l’engagement de l’Espagnol. Toutefois, la direction parisienne devrait limiter les risques avec le défenseur de 36 ans. D’ailleurs, un détail du nouveau contrat qui attendrait Sergio Ramos vient tout juste de filtrer.

En fin de contrat avec le Real Madrid lors de l’été 2021, Sergio Ramos avait finalement rejoint le PSG. Mais la première saison de l’Espagnol dans la capitale ne s’est pas vraiment bien passée. Le défenseur d’aujourd’hui 36 ans a passé presque toute la saison à l’infirmerie à soigner ses blessures. Désormais, Sergio Ramos semble de nouveau en forme. L’ancien capitaine du Real Madrid enchaîne les rencontres. Mais son avenir devrait bientôt être un sujet chaud au sein de la direction parisienne.

Le PSG songe à prolonger Sergio Ramos

Dans la dernière année de son contrat, Sergio Ramos pourrait finalement rester plus longtemps au PSG. Comme L’EQUIPE et RMC Sport l’ont rapporté, le club de la capitale songerait sérieusement à prolonger l’engagement du défenseur central de 36 ans. Et ce prochain renouvellement prendrait forme petit à petit.

Un an de plus pour Ramos ?