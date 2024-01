Mercato - PSG : En direct, un challenge XXL est proposé à Mbappé !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé anime quotidiennement l’actualité mercato du PSG. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du club parisien prendra fin le 30 juin prochain et aucune prolongation ne semble être imminente. Rio Mavuba a mis les pieds dans le plat. Pour l’ancien joueur de l’équipe de France, il faudrait que Mbappé soit sacré Ballon d’or en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé a une nouvelle fois été décisif pour le PSG. Samedi soir, dans le cadre des 1/16èmes de finale de la Coupe de France, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain été à l’initiation et à la conclusion de chaque but inscrit par le club de la capitale face à Orléans (4-1). Auteur d’un doublé face à la formation de National, Mbappé a par la suite délivré deux passes décisives, la première pour Gonçalo Ramos et la seconde pour le jeune Senny Mayulu (17 ans).

Mavuba veut que Mbappé gagne la Ligue des champions et le Ballon d’or au PSG

Kylian Mbappé continue d’être décisif pour le PSG. De quoi pousser Rio Mavuba à lui faire passer un message dimanche matin. Sur le plateau de Téléfoot , l’ancien international français et taulier de la Ligue 1 n’a pas caché sa volonté de voir Mbappé prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au Paris Saint-Germain. En effet, pour Mavuba, Mbappé écrira une plus belle légende en remportant le Ballon d’or et la Ligue des champions en tant que joueur du PSG.

«Il y a un projet collectif qui se construit autour de lui au PSG»