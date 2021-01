Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En cas de départ de Mbappé, le Qatar prépare du lourd !

Publié le 2 janvier 2021 à 0h45 par B.C.

Alors que le PSG n’est pas assuré de conserver Kylian Mbappé l’été prochain, plusieurs gros noms sont déjà annoncés dans la capitale…

Recruté par le PSG en 2017, Kylian Mbappé a confirmé tous les espoirs placés en lui lors de son éclosion à l’AS Monaco. Le Bondynois est aujourd’hui considéré comme l’une des plus grandes stars du football, et cela suscite naturellement des convoitises. Le Real Madrid ou encore Liverpool s’intéresserait au champion du monde tricolore, lié au PSG jusqu’en juin 2022. Dans la capitale, on espère le convaincre de prolonger son bail, mais Kylian Mbappé continuerait de faire la sourde oreille aux propositions parisiennes, et un départ n’est donc pas à exclure pour l’été prochain, ce qui pourrait obliger les Qataris à frapper fort sur le marché pour oublier l’international tricolore.

