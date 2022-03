Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le cas Mbappé devient une affaire d'Etat !

Publié le 1 mars 2022 à 6h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé fait actuellement énormément parler, ce dossier ne manquerait également pas de faire réagir dans les hautes sphères de l’Etat français.

Restera, ne restera pas ? Pour le moment, Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Mais d’ici quelques mois, il pourrait bien ne plus l’être. En effet, le Français arrive au terme de son contrat et cet été, il sera alors libre de rejoindre le Real Madrid. Un scénario que tente d’empêcher le Qatar, proposant pour cela un salaire astronomique à Mbappé pour le convaincre de rester. Le PSG fait donc tout pour conserver son joyau. Un dossier que l’on suivrait de très près du côté de l’Elysée.

La politique s'en mêle !