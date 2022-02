Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé relancé par... les supporters du Real Madrid ?

Publié le 28 février 2022 à 10h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas tranché pour son avenir, Kylian Mbappé pourrait se laisser influencer par son accueil au Stade Santiago Bernabeu par les supporters du Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé fait grandement parler ces derniers mois. Et pour cause, l'été dernier, l'attaquant du PSG avait réclamé son départ pour rejoindre le Real Madrid, mais le club de la capitale avait repoussé toutes les offres allant jusqu'à 180M€. Et alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, les Madrilènes continuent leur forcing pour l'attirer libre à l'issue de la saison. Mais Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché, et au sein de son entourage, on est divisé concernant son avenir, comme révélé par le10sport.com.

L'accueil que recevra Mbappé au Bernabeu pourrait avoir une influence