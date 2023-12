Mercato - PSG : Ejecté par le boss, ce flop jubile

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray la saison dernière. Alors que le club de la capitale ne voulait toujours pas de lui l'été dernier, le buteur argentin a été transféré définitivement en Turquie, où il flambe depuis plusieurs mois. D'ailleurs, Mauro Icardi aurait alerté le Real Madrid, qui serait prêt à se jeter sur lui au mois de janvier.

A la peine à l'Inter, Mauro Icardi a rejoint le PSG lors de l'été 2019. Prêté avec option d'achat, le buteur argentin de 30 ans a vu le club de la capitale lever la clause pour le conserver. Toutefois, ce choix n'a pas été judicieux pour le PSG. En effet, Mauro Icardi n'a jamais réussi à s'imposer à Paris, enchainant d'ailleurs les soucis extrasportifs, et notamment avec sa compagne et agent Wanda Nara.

Lâché par le PSG, Icardi se régale à Galatasaray

Poussé vers la sortie par la direction du PSG, Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray en 2022-2023. Et l'ancien capitaine de l'Inter a retrouvé des couleurs en Turquie. En effet, Mauro Icardi a inscrit 22 buts et délivré 7 passes décisives en Super Lig la saison dernière. Malgré tout, le PSG de Luis Enrique n'a pas souhaité miser sur lui en 2023-2024, contrairement à Galatasaray, qui a fait le nécessaire pour le conserver.

Le Real Madrid est sur le rangs d'Icardi