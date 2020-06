Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Echange Neymar-Griezmann, que penser du démenti du clan Griezmann ?

Publié le 24 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

L’entourage d’Antoine Griezmann a démenti l’hypothèse d’un échange avec Neymar. Que faut-il en penser ? Analyse.

L’Equipe fait le point aujourd’hui sur le dossier Antoine Griezmann. Et le quotidien sportif aborde le sujet d’un échange éventuel entre l’attaquant français et Neymar, indiquant que l’entourage de Griezmann avait totalement écarté l’hypothèse, indiquant que cet échange n’avait absolument aucun fondement, et que rien n’était amorcé dans ce sens. Que faut-il en penser ?

Pourquoi il n’est pas significatif

Ce démenti du clan Griezmann appelle plusieurs remarques. D’une part, si un tel montage était envisagé par le Barça, il est évident qu’il n’en aurait pas encore parlé au Français, sachant qu’il a exprimé très clairement qu’il ne voulait pas partir. Le fait que l’entourage du champion du monde ne soit pas au courant d’un tel projet ne signifie pas que le Barça n’y pense pas. Financièrement, une vente de Griezmann est la seule véritable option sur la table pour débloquer un éventuel retour de Neymar. Si le crack brésilien émet toujours une envie de départ (ce qui reste cependant à démontrer) et comme les Qataris ont émis un message récent indiquant qu’ils étaient désormais prêts à en discuter, le contexte reste très propice à ce que l’hypothèse gagne en consistance.