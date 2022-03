Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, le nouveau gros dossier de l’été ?

Publié le 22 mars 2022 à 20h30 par A.C.

Cette semaine le feuilleton Paulo Dybala a officiellement été lancé et le Paris Saint-Germain semble déterminé à y jouer un rôle majeur.

Voilà deux ans qu’à Turin on parlait de la prolongation de Paulo Dybala, avec d'innombrables messages d’amour lancés d’un côté comme de l’autre. Tout s’est soudainement écroulé ce lundi, avec le rendez-vous de la dernière chance entre la Juventus et les représentants du joueur. Comme l’ont annoncé plusieurs médias en Italie le club bianconero a décidé de ne pas offrir de nouveau contrat à son numéro 10 et vice-capitaine, qui partira donc libre le 30 juin prochain, après être arrivé en 2015 pour plus de 40M€. L’officialisation n’a pas tardé, puisque par la bouche de Maurizio Arrivabene la vérité est enfin arrivée : Dybala et la Juve ne continueront pas ensemble. « Le changement le plus important, c’est que la Juventus n'a pas renouvelé le contrat de Paulo Dybala. (…) Avec les achats effectués en janvier, avec l'arrivée de Vlahovic, Paulo n’est plus au centre du projet » a déclaré l'administrateur délégué de La Vieille Dame . « Il y avait des considérations à prendre en compte concernant le nombre d’apparitions, la longueur du contrat et le facteur économique. On a fait nos choix en janvier, on en est arrivés là. Il aurait été facile pour la Juventus de faire une offre basse, mais cela aurait été un manque de respect envers Paulo. La décision est prise. La réunion d'aujourd'hui a été amicale, claire et respectueuse ». Depuis ce mardi, Dybala et ses représentants ont donc commencé à négocier avec d’autres clubs pour la saison prochaine... et le Paris Saint-Germain en fait bien partie.

Leonardo lance l’opération Dybala