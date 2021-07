Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Domenech valide le dernier coup XXL du Qatar !

Publié le 6 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Le PSG ayant bouclé en coulisses l’arrivée de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe pourrrait bien faire les frais de ce renfort en défense centrale. Une concurrence logique aux yeux de Raymond Domenech.

Après avoir déjà officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG poursuit son recrutement colossal : Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma vont également débarquer au Parc des Princes, tout comme Sergio Ramos, qui vient de trouver un accord contractuel avec la direction du PSG. Un renfort de tout premier choix de la part du Qatar, d’autant que l’emblématique défenseur espagnol a refusé plusieurs prolongations de contrat ces derniers mois au Real Madrid. Et même si Presnel Kimpembe devrait subir de plein fouet l’arrivée de Ramos, Raymond Domenech a indiqué au micro de L’Equipe du Soir que cette concurrence était tout à fait légitime pour un club du calibre du PSG.

« Ramos peut apporter quelque chose »