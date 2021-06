Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha va faire une grosse victime cet été !

Publié le 2 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que cela s’enflamme actuellement autour de l’avenir de Mauricio Pochettino, c’est plutôt Leonardo qui pourrait être lâché par le Qatar.

Cet été, le PSG pourrait bien changer de visage, à la fois sur le terrain, mais aussi dans son organigramme. A ce sujet, tous les regards se tournent actuellement vers Mauricio Pochettino. Après 6 mois passés dans la capitale français, l’Argentin aurait, selon certains, réclamé son départ à sa direction. Une information que ne cesse de démentir le PSG. Néanmoins, en interne, le malaise serait réel autour de Pochettino, qui serait notamment en froid avec Leonardo. A tel point que l’un des deux pourrait partir.

Leonardo sur le départ ?