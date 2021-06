Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane à la place de Pochettino ? La réponse !

Publié le 1 juin 2021 à 21h45 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ, le PSG pourrait donc devoir se chercher un nouvel entraîneur. Et celui-ci ne devrait être Zinedine Zidane.

Le PSG va-t-il connaitre un tremblement de terre cet été ? Après seulement 6 mois passés sur le banc parisien, Mauricio Pochettino pourrait déjà faire ses valises. Visiblement déçu du fonctionnement du club de la capitale et entretenant une relation compliquée avec Leonardo, l’Argentin pourrait alors aller voir ailleurs, lui que l’on annonce notamment de retour à Tottenham. La place pourrait donc se libérer sur le banc du PSG. Et si certains ont émis l’idée de voir Zinedine Zidane, qui a dernièrement quitté le Real Madrid, prendre place à cette position, on n’en prendrait pas le chemin.

« Un retentissant non »