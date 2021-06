Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le retour de Carlo Ancelotti dicté… par Pochettino ?

Publié le 2 juin 2021 à 0h30 par T.M.

Ce mardi, le Real Madrid a officialisé le retour de Carlo Ancelotti sur le banc de touche. Un choix dont le PSG et Mauricio Pochettino ne seraient pas étrangers. Explications.

Après quelques jours sans entraîneur à sa tête, le Real Madrid a enfin trouvé le remplaçant de Zinedine Zidane. Alors que la rumeur a enflé ce mardi, Carlo Ancelotti a officiellement été nommé entraîneur de la Casa Blanca ce mardi, et ce pour les 3 prochaines saisons. Précédemment sur le banc d’Everton, l’Italien fait donc son retour au Real Madrid. Dans la foulée de cette annonce, AS a dévoilé les dessous du choix de Florentino Pérez avec Ancelotti et tout se serait accéléré ces dernières heures…

Pochettino bloqué, le Real Madrid se rabat sur Ancelotti !

A en croire le média ibérique, Carlo Ancelotti n’était pas du tout la première option du Real Madrid. Après avoir étudié les cas Allegri, Conte et Raul, la Casa Blanca avait fait de Mauricio Pochettino sa priorité. Les contacts avaient même débuté avec l’entraîneur du PSG, qui était enclin à venir. Cependant, cela a bloqué avec le club de la capitale, qui n’a pas voulu libérer l’Argentin. Ne souhaitant pas forcer avec le PSG de peur d’impacter le dossier Kylian Mbappé, Florentino Pérez se serait alors rabattu sur Carlo Ancelotti, avec qui tout se serait bouclé en seulement quelques heures.