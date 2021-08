Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha temporise pour le transfert de Kylian Mbappé !

Publié le 26 août 2021 à 23h15 par Th.B.

Bien que la presse espagnole ait révélé ce jeudi que l’annonce du transfert de Kylian Mbappé pourrait avoir lieu ce vendredi, le PSG n’en serait toujours qu’au stade de l’étude de l’offre du Real Madrid.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août, le PSG semble être préparé à tourner la page Kylian Mbappé. En cas de départ de son attaquant qui n’est lié au club que jusqu’en juin prochain, le Paris Saint-Germain essaierait de recruter Robert Lewandowski qui souhaite quitter le Bayern Munich. Et si la situation ne se décantait pas avec le Real Madrid et que Mbappé venait à honorer son contrat avec le PSG jusqu’au bout, Leonardo et les dirigeants parisiens tenteraient alors le coup Erling Braut Haaland l’été prochain. Cependant, Marca a confié ce jeudi soir que l’annonce du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait avoir lieu ce vendredi.

Le PSG étudie l’offre, mais toujours pas de réponse !