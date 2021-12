Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha prépare un nouvel assaut pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’un départ pour le Real Madrid semble être programmé pour l’été prochain, le PSG cultiverait toujours le désir de prolonger le contrat parisien.

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est récemment montré grandement ouvert au Journal Du Dimanche et à Europe 1 quant à la possibilité de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Kylian Mbappé au PSG. « S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois ». Et bien que son avenir semble être tout tracé selon la presse espagnole en raison de son inéluctable venue au Real Madrid lorsqu’il disposera de son statut d’agent libre l’été prochain.

Le PSG compte toujours prolonger Mbappé !