Mercato - PSG : Doha pose deux conditions pour le départ de Pochettino !

Publié le 22 novembre 2021 à 21h45 par Th.B.

Alors que la presse s'est déchaînée ces dernières heures au sujet d’un potentiel départ de Mauricio Pochettino pour Manchester United, le PSG accepterait de mettre un terme à sa collaboration avec l’entraîneur si ce dernier faisait part de ses états d’âme et que United entrait en contact avec le Paris Saint-Germain.

Et si Mauricio Pochettino venait à quitter le PSG plus tôt que prévu ? Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’option pour une année supplémentaire ayant été activée en fin de saison dernière, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne se sentirait absolument pas à son aise au sein du club parisien où il ne peut pas mettre en place ses idées à sa guise comme cela a été rapporté par plusieurs médias jusqu’à ce jour. En parallèle, Manchester United songerait à lui pour la succession d’Ole Gunnar Solskjaer et au PSG, on se pose également des questions sur son cas comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier. Mais pour partir, Pochettino devrait prendre la parole !

Le PSG laisserait partir Pochettino si l’entraîneur lui communiquait son désir de plier bagage !