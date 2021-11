Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible révélation sur la situation de Pochettino à Paris !

Publié le 22 novembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Mauricio Pochettino ne serait pas épanoui à Paris. Eloigné de sa famille, l'entraîneur du PSG envisagerait de retourner en Angleterre afin de prendre les rênes de Manchester United.

Victorieux du FC Nantes samedi dernier au Parc des Princes (3-1), le PSG s’apprête à défier Manchester City en Ligue des champions. Le club parisien s’envolera dans les prochaines heures vers l’Angleterre afin d’affronter la formation de Pep Guardiola. Après cette rencontre, le groupe retournera en France, mais Mauricio Pochettino pourrait vite retrouver la ville anglaise. Arrivé en janvier dernier dans la capitale, le technicien argentin est annoncé comme le favori pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, grand rival des Citizens . Ce lundi, Pochettino a d’ailleurs faire la UNE de nombreux journaux anglais. La presse est unanime, l’ancien coach de Tottenham aimerait évoluer une équipe de Premier League et ne resterait pas insensible au défi proposé par les Red Devils . Une information confirmée par l’entourage de l’Argentin, rapportée par Talksport . Pourtant, il y a quelques jours, le coach n’hésitait pas à se projeter avec le PSG. « Nous espérons que nous aurons le temps de nous développer de la manière dont nous voulons jouer (…) Si tous les joueurs sont engagés dans le projet, alors, c'est sûr, nous allons être proches de gagner la Ligue des Champions » avait confié Pochettino au Guardian. Les discussions n’auraient pas encore débuté avec la formation anglaise, mais Pochettino serait bien « déterminé » à prendre le poste à Manchester United. Il faut dire que depuis son arrivée en France, le technicien peine à s’acclimater et à être épanoui.

Pochettino ne serait pas épanoui à Paris