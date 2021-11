Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a un gros coup à jouer avec Zidane !

Publié le 23 novembre 2021 à 21h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de placer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Et alors que Didier Deschamps est encore sous contrat avec les Bleus jusqu'à la fin de l'année 2022, les hautes sphères parisiennes auraient le champ libre pour le Ballon d'Or 98.

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance du côté de Manchester United, le PSG n'est pas contre l'idée de le laisser filer. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ du coach argentin n'est plus un sujet tabou dans les couloirs parisiens car Doha rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane. D'ailleurs, le PSG serait actuellement dans une position idéale pour le Ballon d'Or 98.

Le PSG, la seule option immédiate de Zidane ?