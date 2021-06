Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande décision prise par Leonardo pour cette pépite !

Publié le 6 juin 2021 à 0h45 par La rédaction

Prêté avec option d'achat à Dijon cette saison, Eric-Junior Dina-Ebimbe devrait revenir au PSG puisque le club aurait décidé d'activer la contre-option incluse dans le contrat du milieu de terrain.

Prêté avec option d'achat à Dijon, Eric-Junior Dina-Ebimbe a réalisé une saison intéressante malgré la relégation de son équipe en Ligue 2. Mais alors que le joueur appartient toujours au PSG, son avenir reste flou. La semaine dernière, la tendance semblait à un retour à Paris grâce à l'activation de la contre-option présente dans le contrat du milieu par Leonardo. Un accord entre les deux clubs permet en effet au PSG de garder la mainmise sur Eric-Junior Dina-Ebimbe malgré l'option d'achat présente dans le deal initial.

Dina-Ebimbe bientôt prolongé ?