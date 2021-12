Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Didier Deschamps prêt à entraîner le PSG ? La réponse !

Publié le 12 décembre 2021 à 16h30 par T.M.

Sous contrat à la tête de l’équipe de France jusqu’au Mondial 2022, Didier Deschamps pourrait ensuite retrouver les joies de diriger un club. Lequel ? Récemment, le sélectionneur des Bleus avait laissé la porte ouverte au PSG, mais derrière ces propos, Deschamps aurait une autre idée derrière la tête.

Après l’AS Monaco, la Juventus et l’OM, Didier Deschamps pourrait-t-il retrouver le banc de touche d’un club européen ? Actuellement, le champion du monde 98 est à la tête de l’équipe de France, mais la belle aventure pourrait se terminer d’ici quelques mois. En effet, Deschamps pourrait en terminer avec les Bleus après le Mondial 2022 au Qatar. Un nouveau chapitre pourrait ensuite s’ouvrir pour l’actuel sélectionneur des Bleus. Son avenir est d’ailleurs actuellement au centre des discussions et lors de son dernier passage au micro de RMC , Didier Deschamps avait notamment laissé la porte ouverte au PSG, où Mauricio Pochettino pourrait ne pas s’éterniser : « Si je me vois entrainer un jour le PSG avec mes liens avec l'OM ? Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas sur le marché. Vous me poserez la question dans un an si l'émission est encore là. (...) Je ne parle pas pour moi. Des joueurs ont joué dans les deux clubs, pourquoi un entraîneur ne le pourrait pas. Si cela ne me poserait pas de problème d'entrainer le PSG ? C'est pas que cela ne me poserait pas de problème, mais c'est une réflexion. (Antonio) Conte a été champion avec la Juventus et l'a été avec l'Inter, qui est le pire ennemi. Il s'est fait des amis d'un côté et des ennemis de l'autre. Si tout est possible ? Dans l'absolu, oui ».

« Une manière de rappeler qu’il est un maître parmi les plus grands »