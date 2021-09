Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria annonce clairement la couleur pour son avenir !

Publié le 14 septembre 2021 à 10h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Angel Di Maria a évoqué la suite de sa carrière et notamment son envie de porter le maillot de Rosario Central.

Arrivé en 2015 au PSG, Angel Di Maria est épanoui au sein de la capitale. L’international argentin a d’ailleurs récemment prolongé son contrat avec le club parisien jusqu’en 2022, plus une année en option. Mais âgé de 33 ans, le joueur n’a pas l’intention de se retirer au PSG. Comme l’a confié sa femme, Di Maria souhaiterait retourner en Argentine et notamment à Rosario Central : « Je ne doute pas qu’il raccrochera ses crampons en jouant pour Rosario Central. Ce n’est que s’il était fou qu’il ne le ferait pas. Je ne sais pas quand cela arrivera, ne me demandez pas de dates, mais il veut prendre sa retraite à Rosario . »

« J'aimerais bien prendre ma retraite avec le maillot de Rosario Central »