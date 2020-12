Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 6 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Angel Di Maria affiche un niveau de salaire qui serait surtout atteignable en Premier League. Mais l’ailier argentin refuserait catégoriquement de retourner dans le championnat anglais…

« Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club », expliquait récemment Angel Di Maria au micro de Canal + , affichant donc clairement son envie de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin prochain avec le PSG. Et en attendant de savoir de quoi son avenir sera fait et s’il disposera bientôt d’une prolongation, Di Maria aurait pris une première décision retentissante pour son avenir.

Di Maria ne veut pas de la Premier League

Comme l’a annoncé L’Equipe samedi, Angel Di Maria n’aurait aucune envie de retourner en Premier League l’été prochain. Visiblement marqué par son passage d’un an du côté de Manchester United, lors de la saison 2014-2015, l’international argentin n’aurait aucune envie de revivre une quelconque expérience dans ce championnat, qui pourrait pourtant lui assurer de conserver son imposant salaire du moment au PSG (1M€ bruts mensuels).