Mercato - PSG : Deux joueurs de Tuchel étroitement liés au dossier Emre Can ?

Publié le 25 janvier 2020 à 1h15 par J.-G.D.

Alors que la Juventus penserait toujours à Layvin Kurzawa et Thomas Meunier en défense, les Turinois souhaiteraient d’abord se séparer d’Emre Can, piste du PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier pourraient claquer la porte cet hiver, même si ce dernier dispose d’une offre de prolongation entre les mains d’après les récentes informations exclusives du 10 Sport. Concernant la latéral gauche du PSG, l’Inter Milan pense à son profil, toujours selon nos informations, mais Antonio Conte ne fait pas du Tricolore une priorité en ce mercato hivernal. Une autre piste pourrait faire l'affaire pour les deux joueurs du PSG : la Juventus. Un intérêt du Champion d'Italie obligatoirement lié à l'avenir d'Emre Can, annoncé dans les petits papiers de Leonardo.

La Juventus chercherait à se séparer d'Emre Can