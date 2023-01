Mercato - PSG : Deux gros transferts négociés ce week-end ?

La rédaction

Depuis la signature de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, le club saoudien multiplie les pistes. En effet, des joueurs du PSG figurent parmi les cibles d'Al Nassr, et notamment Sergio Ramos et Keylor Navas. Ainsi, un ancien trio emblématique du Real Madrid pourrait se reformer en Arabie Saoudite, mais avant ça, il faudra convaincre le PSG de lâcher ces deux éléments.

Il y a quelques semaines, Al Nassr a frappé fort avec le recrutement du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, dont le précédent contrat avait été rompu par Manchester United. Rudi Garcia, coach de l'équipe saoudienne, va donc entraîner une légende, tandis que d'autres joueurs en fin de carrière pourraient débarquer en Arabie Saoudite, et notamment Sergio Ramos et Keylor Navas.

La tendance penche vers une prolongation pour Ramos

À 36 ans, Sergio Ramos dispose de l'un des plus gros palmarès de joueurs encore en activité. Récemment, le champion du monde 2010 a réaffirmé sa volonté de poursuivre dans l'élite. Des déclarations qui n'ont pas échappées à la direction du PSG, puisque cette dernière envisage de prolonger le défenseur central, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, malgré la volonté d'Al Nassr de le recruter. Pour rappel, l'ancien capitaine du Real Madrid est lié au PSG jusqu'en juin prochain.



Navas vers Al Nassr ?