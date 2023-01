Mercato : Les supporters de l'OM prient pour Zidane

La rédaction

Depuis que Didier Deschamps a prolongé son séjour à la tête des Bleus jusqu’en 2026, Zinédine Zidane est conscient qu'il doit se trouver une autre équipe à entraîner. Son nom est associé à plusieurs grands clubs européens, et notamment au PSG, qui pourrait se séparer de Christophe Galtier en cas d'échec en Ligue des Champions. Conscients de la situation, les supporters de l'OM prient pour qu'il ne migre pas vers Paris.

Et si Zinédine Zidane ne rejoignait pas le PSG cet été ? C’est en tout les cas le souhait du peuple marseillais, qui ne veut pas voir celui qui est né dans leur ville entraîner le club ennemi. Et grâce à la Juventus, les supporters de l'OM pourraient obtenir gain de cause.

Zidane sur le banc de la Juve ?

Selon la Gazzetta dello sport , la Juventus de Turin songerait à Zinédine Zidane pour remplacer Massimiliano Allegri. Après la très lourde défaite face au leader de Serie A, Naples (5-1), les dirigeants de la Vieille Dame pourraient se séparer du technicien italien.

Un proche de Zidane veut envoyer Le Graët à la retraite https://t.co/8hIEmRNttv pic.twitter.com/b9tAoDI3nx — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Pour les supporters, c’est un grand oui !