Mercato - PSG : Deux attaquants recalés, la grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête d’un nouvel attaquant lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait coché plusieurs noms pour le PSG. Selon les révélations de Daniel Riolo, Victor Osimhen et Ademola Lookman ont d’ailleurs été proposés par le conseiller sportif portugais, mais c’est Luis Enrique qui aurait refusé ces deux profils au PSG.

Le PSG a perdu gros l’été dernier avec le départ de Kylian Mbappé qui est parti en direction du Real Madrid après la fin de son contrat. Pendant de nombreuses semaines, il a donc été question de la succession de Mbappé au sein du club de la capitale avec de nombreuses pistes évoquées sur la short-list de Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Et au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a fait une grosse sur les coulisses du mercato et sur les refus de Luis Enrique.

PSG : Tensions avec Luis Enrique, les coupables sont désignés en direct ! https://t.co/YVXmul6zlI pic.twitter.com/GYK06piTvm — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Osimhen, Lookman. Luis Enrique a dit non »

« Luis Enrique faisait partie des neufs entraîneurs sur la liste de Luis Campos, qui a participé activement à son arrivée au PSG. Ils ont travaillé main dans la main tout le temps et il va bientôt y avoir une dissension entre les deux. Tout ce que proposait Luis Campos était validé par Luis Enrique. Osimhen, il a dit non, Lookman, pareil. L’équipe qu’il a, c’est celle qu’il voulait », confie Riolo, qui évoque donc ces deux exemples du mercato du PSG pour imager les désaccords profonds en interne entre Luis Enrique et Luis Campos.

Riolo avait déconseillé Enrique à Campos

D’ailleurs, Daniel Riolo lâche une grosse anecdote puisqu’il s’était directement entretenu avec Luis Campos en 2023 sur le choix du nouvel entraîneur du PSG, et il lui avait déconseillé le profil de Luis Enrique : « J’étais face à Luis Campos quand il m’a montré ses neuf entraîneurs, et je lui ai dit que Luis Enrique, c’est le dernier que je prendrai. Je lui ai dit moi ! Je dis toujours la vérité et je dis des trucs que je ne devrais même pas dire. Luis Campos avait écrit comme note pour Luis Enrique : bon en communication. Bah putain je sais pas où il l’avait vu ça », révèle Daniel Riolo.