Mercato - PSG : Désastre total, Mourinho lâche son verdict en direct

Axel Cornic

L’Italie ne réussit décidément pas à Renato Sanches, prêté par le Paris Saint-Germain à l’AS Roma depuis le dernier mercato estival. Persécuté par les blessures, le milieu de terrain ne joue que très peu et il a une nouvelle fois rechuté comme le confirme ce samedi José Mourinho, ce qui pourrait bien accélérer son retour au PSG.

Recruté en 2022 sous les indications de Luis Campos, Renato Sanches n’a jamais réussi à s’affirmer au PSG et il a été poussé vers la sortie après seulement une saison. Les dirigeants parisiens espéraient tirer un minimum d’argent de son départ avec un prêt avec option d’achat à l’AS Roma, mais la situation semble assez compliquée.

Le calvaire de Renato Sanches continue

Car si on cumule les minutes disputées par le Portugais sous le maillot giallorosso toutes compétitions confondues, on arrive à peine à 3 matchs entiers ! Trop peu pour espérer voir la Roma lever son option d’achat, qui s’élèverait à 11M€ s’il dispute 50% des rencontres et à 14M€, s’il en dispute 75%. D’ailleurs, en Italie plusieurs médias annoncent que les Romains aimeraient déjà casser le prêt pour le renvoyer au PSG.

« Oui c’est vrai, Renato s’est blessé est sera out »