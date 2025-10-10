Mercato - PSG : Des offres pour un attaquant parisien !

Alexis Brunet

Face à l’accumulation des blessés, Luis Enrique a décidé de faire appel à de nombreux joueurs du centre de formation du PSG dernièrement. Ainsi, dernièrement, Quentin Ndjantou a pu faire ses premiers pas avec le maillot du club de la capitale en Ligue 1 et en Ligue des champions. Une belle récompense pour l’attaquant de 18 ans, qui aurait pu quitter Paris cet été.

En ce moment, le PSG est frappé de plein fouet par les blessures. Contre Lille, Luis Enrique ne pouvait par exemple pas compter sur Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos. Cela a donc forcé le coach du club de la capitale à faire appel à quelques jeunes pousses.

Quentin Ndjantou a fait ses grands débuts avec le PSG On le sait, le centre de formation du PSG est l’un des meilleurs de France et d’Europe et donc Luis Enrique n’a pas hésité à aller piocher quelques éléments dedans pour palier à la cascade de blessures. Le technicien espagnol a notamment décidé d’inclure le jeune Quentin Ndjantou à son groupe. Mieux encore, l’attaquant de 18 ans a fait ses grands débuts en équipe première face à Auxerre le 27 septembre dernier, avant d’entrer en fin de match contre le FC Barcelone en Ligue des champions et de fêter sa première titularisation contre Lille le 5 octobre.