Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino... Leonardo est remis en cause dans le projet parisien !

Publié le 8 février 2021 à 7h15 par La rédaction

Jocelyn Angloma, ancienne gloire de l'OM, a exprimé quelques incertitudes quant à la possibilité de voir Mauricio Pochettino réussir au PSG aux côtés de Leonardo qui a été remis en question.

Voilà maintenant un mois que Mauricio Pochettino a pris en main le PSG. Tout en offrant le Trophée des Champions à son équipe, l'entraîneur argentin a permis au club de la capitale de se relancer en championnat. Pour autant, de nombreuses critiques ont ciblé Leonardo, le directeur sportif parisien, au moment où Mauricio Pochettino est arrivé au PSG : était-il nécessaire de renvoyer Thomas Tuchel, seulement quelques mois après que le technicien allemand ait qualifié le PSG pour la finale de la Ligue des Champions ? Jocelyn Angloma a répondu à cette question.

« Est ce que Leonardo est là pour faire les choses comme il se doit ? »