Mercato - PSG : Dernières sueurs froides pour le transfert de Di Maria ?

Foot - Mercato - PSG

Disposant du statut d’agent libre en raison de l’absence d’une prolongation de contrat au PSG, Angel Di Maria semble se diriger vers une arrivée à la Juventus. Cependant, contrairement à ce qui a été avancé, un accord total n’aurait pas encore été trouvé entre les deux parties qui travailleraient pour remédier à cette situation.

Du haut de ses 34 ans, Angel Di Maria pourrait se lancer un ultime challenge sur le sol européen avant de revenir aux sources et de finir sa carrière en Argentine. Ayant fait ses adieux au PSG en mai dernier, son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain, celui qui est surnommé El Fideo a brouillé les pistes ces dernières semaines en ouvrant la porte à la fois au FC Barcelone, à Rosario Central et à la Juventus.

Cependant, c’est bien du côté de la Juventus que le désormais ex-ailier du PSG devrait s’engager pour une période d’une saison cet été. C’est en effet l’information communiquée par Romeo Agresti dans la journée de lundi. D’après le journaliste de Goal , Angel Di Maria aurait dit oui à la direction de la Juventus pour effectuer une dernière pige en Europe en marge de la Coupe du monde au Qatar qui se déroulera en novembre et décembre prochain.

🗣 "Di Maria and Juventus are talking about the latest aspects of the deal and the latest details." Ghilda Pensante gives the latest transfer updates with Juventus as they are interested in Di Maria‼ pic.twitter.com/dfFrSyeXPM