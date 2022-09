Foot - Mercato - PSG

PSG : Déjà une première galère pour Navas dans son prochain club

Publié le 15 septembre 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

Déjà poussé au départ durant le mercato estival, Keylor Navas pourrait finalement rejoindre l'Olympiakos dans les prochaines heures puisque le marché des transferts fermera ses portes ce jeudi soir. Néanmoins, le Costaricien ne pourrait pas disputer la Ligue Europa, la date pour les inscriptions sur les listes étant déjà passées.

Relégué sur le banc de touche, Keylor Navas est officiellement la doublure de Gianluigi Donnarumma depuis la nomination de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Par conséquent, cet été, un départ a été envisagé, notamment du côté de Naples, qui n'a toutefois pas trouvé d'accord pour la prise en charge du salaire de l'ancien gardien du Real Madrid.

Navas proposé à l'Olympiakos...

Toutefois, selon les informations de to10.gr , Keylor Navas aurait été proposé à l'Olympiakos par le PSG alors que le mercato en Grèce ferme ses portes ce jeudi soir. Il faudra pour cela que le club de la capitale accepte de prendre en charge une très importante partie du salaire de son gardien, ce qui avait posé problème lors des négociations avec le Napoli. Très en forme en cette fin de marché, le club du Pirée s'apprête à recruter Marcelo, James Rodriguez et Cédric Bakambu. Et donc peut-être Keylor Navas.

... où il ne pourra pas disputer la Ligue Europa

Encore faut-il que le portier costaricien soit prêt à rejoindre l'Olympiakos. Et un argument pourrait jouer en défaveur du club grec. En effet, bien que l'Olympiakos soit qualifié pour la Ligue Europa, Keylor Navas ne pourrait pas la disputer puisque la date pour l'inscription des joueurs sur les listes est dépassée depuis longtemps. S'il rejoint la Grèce, l'actuel gardien du PSG devrait donc attendre la seconde partie de saison pour espérer disputer la C3. Et encore faut-il que l'Olympiakos sorte de son groupe au sein duquel se trouvent également le FC Nantes, Qarabag et Fribourg. Reste désormais à savoir si cela représentera ou non un frein dans l'esprit de Keylor Navas.