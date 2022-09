Foot - Mercato - PSG

PSG : Déjà un premier couac après la prolongation de Mbappé ?

Publié le 13 septembre 2022 à 17h10 par Thibault Morlain

Alors qu’on pensait que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid durant le dernier mercato estival, le Français a finalement prolongé avec le PSG. Il faut dire que les Parisiens n’ont pas lésiné sur les moyens et les promesses pour conserver leur pépite. Toutefois, quelques semaines après avoir signé ce nouveau contrat, Mbappé aurait quelques doutes…

Le PSG ou le Real Madrid ? Tel était donc le dilemme qui s’offrait à Kylian Mbappé pour son avenir. En Espagne, on n’avait aucun doute, estimant que le Français avait donné son accord à Florentino Pérez. Finalement, c’est avec le PSG qu’il a signé un contrat, prolongeant ainsi jusqu’en 2025. Et pour cela, le club de la capitale a mis tous les moyens en oeuvre et cela a fonctionné puisque Kylian Mbappé a donc prolongé.

Des promesses non tenues ?

Toutefois, suite à toutes les promesses du PSG, Kylian Mbappé serait visiblement aujourd’hui déçu. En effet, sur RMC , Fabrice Hawkins a fait savoir sur le crack parisien ne serait pas totalement satisfait. En effet, le projet actuel du PSG ne serait pas exactement celui qui lui a été vendu au moment de sa prolongation.

