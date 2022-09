Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé met la pression, le Qatar est en panique

Publié le 13 septembre 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Après de longues semaines de négociations, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG, mais contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps, l'attaquant français aura un contrat plus court que prévu ce qui pourrait influencer son avenir à court terme. Pour le Qatar, c'est un nouveau casse-tête qui se présente pour de nouveau convaincre son joueur.

C'est officiel depuis le 21 mai, Kylian Mbappé a choisi de prolonger son contrat avec le PSG qui s'achevait le 30 juin dernier. Et pourtant, pendant de nombreuses semaines l'attaquant français a semblé proche de rejoindre le Real Madrid qui se faisait une joie de le recruter libre. Néanmoins, alors que le PSG annonçait une prolongation jusqu'en 2025, Kylian Mbappé n'aurait finalement signé que pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2024, avec à la clé une option pour une saison en plus. Une subtilité qui change clairement la donne.

Mbappé va décider seul de son avenir

D'autant plus que c'est Kylian Mbappé qui sera le seul décisionnaire concernant l'activation de son année en option. « Cette dernière année est à la discrétion de Kylian Mbappé », explique une source au sein du club parisien dans les colonnes L'EQUIPE . Autrement dit, l'attaquant français a les moyens de mettre la pression sur le PSG qui devra rapidement entamer des négociations avec son attaquant afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre en 2024.

Mercato : Le PSG peut trembler, une bombe est lâchée sur l'avenir de Mbappé https://t.co/ZotLA5gJV7 pic.twitter.com/cuPhPff48E — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Une déception après le mercato ?

Et la menace pourrait bien se présenter puisque ces derniers mois, le PSG avait fait certaines promesses à Kylian Mbappé afin de le convaincre de prolonger. Des promesses sur le projet sportif du club qui ne semblent pas avoir été toutes tenues. Et pour cause, d'après L'EQUIPE et RMC Sport , l'attaquant français serait sorti frustré du mercato durant lequel Luis Campos n'a pas réussi à boucler l'arrivée des stars qu'il souhaitait attirer à l'image de Robert Lewandowski, Bernardo Silva et Milan Skriniar. « Ce n'est ni l'endroit ni le moment et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. On est là pour parler d'un match de Ligue des champions », confiait d'ailleurs Kylian Mbappé en conférence de presse ces derniers jours. Une sortie pas très rassurante.

Le PSG va devoir sortir le grand jeu