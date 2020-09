Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Guardiola et Leonardo se retrouvent sur un autre dossier !

Publié le 2 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Cet été, le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son milieu de terrain. Parmi les différents noms cochés, on retrouve celui d’Ismaël Bennacer. Mais Paris n’est pas seul sur le dossier, Manchester City est aussi dans la course.

Leonardo s’active beaucoup sur le marché des transferts pour trouver un nouveau visage à intégrer dans le milieu de terrain du PSG. S’il a choisi d’ouvrir les dossiers Marcelo Brozovic ou Tanguy Ndombele, Leonardo s’intéresse aussi à Ismaël Bennacer, le milieu du Milan AC, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Une nouvelle bagarre pour Bennacer