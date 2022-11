Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Beckham met le Qatar au défi pour Lionel Messi

Publié le 3 novembre 2022 à 10h00

Thomas Bourseau

Il ne reste plus que quelques mois sur le contrat de Lionel Messi au PSG. L’occasion pour la presse de s’enflammer pour un éventuel retour au FC Barcelone, mais aussi pour un potentiel départ aux Etats-Unis. Et l’Inter Miami répondrait à chacune des attentes de Messi et son entourage.

Il n’avait jusqu’alors connu qu’un seul club depuis son arrivée en Europe à 13 ans en 2000, à savoir le FC Barcelone. Cependant, l’expiration de son ancien contrat avec le club culé à l’été 2021 n’a laissé d’autre choix à Lionel Messi que de changer d’air. Finalement, l’international argentin s’engageait pour deux saisons avec une troisième année en option en faveur du PSG. Mais pour que ladite option soit activée, il faudrait que le clan Messi donne son aval. Du côté du PSG, le conseiller football Luis Campos s’active pour boucler la prolongation de contrat de Lionel Messi comme le10sport.com vous l’a dernièrement affirmé en exclusivité.

Messi évoquait en 2020 son rêve américain

Cependant, le rêve américain de Lionel Messi pourrait l’inciter à snober la direction du PSG au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat, voire son club de coeur qu’est le FC Barcelone, l’équipe blaugrana travaillant activement sur son retour en coulisse. Pour La Sexta , Lionel Messi faisait passer le message suivant en 2020. « J'ai toujours dit que j'ai l'impression que j'aimerais profiter de l'expérience de vivre aux États-Unis, de vivre dans cette ligue et cette vie. Mais si cela arrive ou non, je ne sais pas ».

L’Inter Miami fait de la place pour Messi

Et il se trouve qu’un point de chute cocherait toutes les cases pour Lionel Messi. C’est du moins ce qu’affirme Goal ces dernières heures. Avec le départ à la retraite de Gonzalo Higuain et les éventuels départs d’Alejandro Pozuelo et Rodolfo Pizzaro, l’Inter Miami devrait bénéficier de trois places de joueurs désignés pour cet hiver et l’été prochain. Une aubaine pour David Beckham, co-propriétaire de l’Inter Miami.

Mercato - PSG : Voilà le plan de carrière de Lionel Messi https://t.co/2gCGhE5yOU pic.twitter.com/IydQY0vys3 — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

L’Inter Miami cocherait toutes les cases