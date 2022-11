Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Après la catastrophe, Longoria prépare du lourd sur le mercato

Publié le 3 novembre 2022 à 08h10

Encore battu par Tottenham, l’OM est éliminé de la Ligue des Champions et ne jouera pas la Ligue Europa. En raison du but inscrit à la dernière minute par les Spurs, le club olympien a vu sa saison européenne se stopper. Lui aussi frustré, Pablo Longoria aurait déjà ciblé les manques de l’effectif marseillais.

C’est une situation que l’OM souhaitait éviter. Alors que les Marseillais ne parvenaient pas à inscrire un deuxième but face à Tottenham, les hommes d’Igor Tudor ont craqué en fin de match sur un contre éclair des Spurs . Résultat, l’OM s’incline pour la quatrième fois en Ligue des Champions et ne disputera même pas la Ligue Europa.

Le dépit d’Amine Harit

Après la rencontre, Amine Harit ne cachait pas sa déception. « Vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Mais on va l’accepter et relever la tête », a lancé l’international marocain. Malgré cette élimination plus que frustrante pour l’OM, Pablo Longoria a déjà tiré un constat très clair.

Pablo Longoria a ciblé les manques de cet OM