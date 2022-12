Mercato - PSG : David Beckham attendait Lionel Messi, il prend une grande décision

Thomas Bourseau

Sous contrat au PSG jusqu’en juin prochain, Lionel Messi n’est pas encore proche de signer ledit bail contrairement à ce qui circule dans la presse depuis mercredi soir. Pourtant, on se dirigerait bien vers cette éventualité, au grand dam de l’Inter Miami.

Lionel Messi a terminé le jeu, il ne lui reste plus qu’à remporter une Ligue des champions avec un autre club que le FC Barcelone. Le détenteur de quatre C1 est contractuellement engagé avec le PSG jusqu’à la fin de la saison bien qu’il dispose d’une option pour prolonger d’une année supplémentaire. Le Paris Saint-Germain prépare une offre de prolongation de contrat depuis cet automne comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 20 octobre dernier.

Une prolongation de contrat en bonne voie, mais pas convenue

D’après les informations divulguées par Le Parisien mercredi soir, il se pourrait que le PSG ait fait un grand pas vers son objectif de prolongation pour Lionel Messi puisque début décembre, un accord de principe aurait été convenu entre les deux parties pour que l’Argentin reste au moins la saison prochaine. Une information démentie par le PSG en personne par l’intermédiaire du journaliste de CBS Sports Ben Jacobs qui affirme de son côté que le PSG serait en phase de célébration et non dans une démarche de démenti si tel était le cas. The Athletic est allé dans ce sens en expliquant qu’aucune discussion n’avait eu lieu au sujet d’une prolongation de contrat pour Lionel Messi dernièrement. Pour autant, le média anglais affirme que Messi veut rester au PSG et qu’il faudrait à présent que les deux parties s’entendent sur une éventuelle prolongation.

Mercato - PSG : La réponse tombe pour le retour de Leo Messi au Barça https://t.co/QY0MugdWT0 pic.twitter.com/dh5wyx0Vzg — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Lionel Messi veut prologer au PSG, au grand dam de David Beckham et de l’Inter Miami