Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo interpelle le Qatar pour un transfert

Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en pleine rupture avec Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait donc changer d’air lors du prochain mercato de janvier. Le PSG est d’ailleurs évoqué comme étant l’un des points de chute possibles pour l’attaquant portugais, et CR7 laisse la porte ouverte au Qatar en déclarant également sa flamme à Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo et Manchester United, ça sent la fin ! La sortie médiatique pour le moins piquante de portugais de 37 ans envers la direction des Red Devils ne laisse que peu de place au doute quant à son avenir, et il pourrait donc logiquement être amené à quitter l’écurie anglaise lors du prochain mercato de janvier. Plusieurs points de chute prestigieux sont d’ailleurs évoqué pour CR7 comme Chelsea, le Bayern Munich, et bien sûr le PSG…

Ronaldo pour remplacer Mbappé, c’est possible

En effet, l’avenir de Kylian Mbappé dans les rangs du PSG refait couler beaucoup d’encre puisque malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 actée en mai dernier, le natif de Bondy serait très agacé par sa direction qui n’aurait pas tenu ses promesses au sujet du mercato, et il pourrait changer d’air. De son côté, dans l’entretien accordé à Talk TV, Cristiano Ronaldo ouvre la porte à un départ vers le PSG : « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots », indique l’attaquant portugais.

« Messi est une personne exceptionnelle »