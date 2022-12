Mercato - PSG : Courtisé par Campos, il ouvre la porte à deux concurrents XXL

Thomas Bourseau

Révélation du Mondial avec la Croatie, Josko Gvardiol ne cesse de faire parler de lui sur et en dehors des terrains. Au PSG, on prendrait en considération une éventuelle offensive. Cependant, Chelsea et le Real Madrid sont deux clubs qui plaisent au défenseur du RB Leipzig.

Josko Gvardiol met tout le monde d’accord et en particulier ses coéquipiers croates depuis le début de la compétition. En effet, le défenseur central de 20 ans du RB Leipzig, sous contrat jusqu’en juin 2027, enchaîne les belles performances avec la sélection croate. De quoi lui valoir de multiples convoitises sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG. D’après le journaliste Ignazio Genuardi, Luis Campos ferait de Gvardiol une alternative à l’opération Milan Skriniar qui peine à se concrétiser pour le PSG.

Mercato - PSG : Campos est menacé pour ce transfert à 100M€ https://t.co/oCN1inVYUE pic.twitter.com/ZdGZN1rJbT — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Chelsea plaît à Gvardiol, Kovacic s’enflamme pour le Croate

Néanmoins, la concurrence fait rage dans cette opération pour le PSG et notamment à Chelsea. Annoncé du côté des Blues depuis un certain moment, Josko Gvardiol n’a pas caché un intérêt pour le club londonien lors d’un entretien accordé à The Athletic jeudi. « À propos de moi et Chelsea ? Je ne sais pas. Tu sais ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour être honnête, je n'en ai aucune idée (…) C'est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu'un jour je serai là-bas. C'est vraiment agréable de voir des choses comme ça, surtout parce qu'il y a Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui ». Du côté de Matteo Kovacic qui évolue à Chelsea, on ne lésine pas sur les louanges. « Il est phénoménal, il a 20 ans et il est déjà fantastique. Il peut jouer au plus haut niveau et il ne fera que continuer à s’améliorer. (…) Mais je n'ai aucun commentaire à faire sur les rumeurs avec Chelsea ».

«Le Real Madrid est le plus grand club du monde»