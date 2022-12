Mercato - PSG : Révélation du Mondial, il se lâche pour son avenir

Thomas Bourseau

Josko Gvardiol pourrait potentiellement être disponible sur les marchés hivernal et estival à venir des transferts. Le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de l’international croate de 20 ans. Mais Chelsea rôde.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 au RB Leipzig, Josko Gvardiol pourrait ne pas s’éterniser au sein de la formation allemande. En effet, en raison de sa cote sur le marché des transferts, le défenseur central de 20 ans serait une alternative au dossier Milan Skriniar pour le PSG à en croire le journaliste Ignazio Genuardi. En pleine forme avec la Croatie depuis le début du Mondial au Qatar, Gvardiol serait également dans le viseur de Chelsea et ce, depuis un bon moment selon ses propres mots.

«C'est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu'un jour je serai là-bas»

« À propos de moi et Chelsea ? Je ne sais pas. Tu sais ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour être honnête, je n'en ai aucune idée (…) C'est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu'un jour je serai là-bas. C'est vraiment agréable de voir des choses comme ça, surtout parce qu'il y a Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui ». a confié Josko Gvardiol à l’occasion d’un entretien accordé à David Ornstein pour The Athletic.

«Je suis heureux à Leipzig et pour l'instant, je vais y rester»