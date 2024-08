Mercato - PSG : Coup de tonnerre provoqué par Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête d'un nouveau défenseur central, le PSG semble désormais bien engagé pour boucler le transfert de Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Il s'agit d'un gauche alors que le club de la capitale souhaitait initialement attirer un défenseur droitier, mais Luis Enrique en a décidé autrement et a totalement redistribué les cartes dans ce dossier.

La suite du mercato estival promet d'être particulièrement agitée au PSG ! En quête d'un nouveau défenseur central, Luis Campos avait longtemps privilégié la piste menant à Leny Yoro, mais l'ancien crack du LOSC a finalement privilégié un transfert à Manchester United. Mais le conseiller sportif du PSG semble avoir finalement trouvé son bonheur avec un autre profil en Allemagne.

Le PSG fonce sur Willian Pacho

Selon les informations dévoilées par Sky Allemagne ce lundi matin, et confirmées dans la foulée par Fabrizio Romano et Le Parisien, le PSG serait bien parti pour boucler le transfert de Willian Pacho (22 ans). Le défenseur central équatorien de l'Eintracht Francfort aurait même déjà trouvé un accord de principe avec le PSG, qui pourrait lâcher aux alentours de 40M€ dans cette opération. Et Luis Enrique a joué un rôle majeur dans ce dossier.

Luis Enrique a changé son fusil d'épaule

En effet, Le Parisien rappelle qu'il était initialement question de l'arrivée d'un défenseur central droitier au PSG cet été. Hors, Willian Pacho est gaucher, et ce changement de cap a été amorcé par Luis Enrique en personne. L'entraîneur espagnol du PSG a finalement jugé que l'arrivée d'un gaucher était plus pertinent pour le recrutement, et Luis Campos a ainsi dû changer son fusil d'épaule dans ses recherches, ce qui l'a mené au joueur de l'Eintracht Francfort.