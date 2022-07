PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Milan Skriniar

Foot - Mercato - PSG

Considéré comme étant la priorité de Luis Campos au poste de défenseur central, le conseiller football du PSG et le coach Christophe Galtier privilégiant un 3-4-1-2, Milan Skriniar échappe au PSG en raison des demandes financières de l’Inter qui, à présent, refuserait de vendre le Slovaque.

Quel avenir pour Milan Skriniar ? Sous contrat jusqu’en juin 2023 à l’Inter, l’international slovaque de 27 ans est la priorité absolue de Luis Campos pour renforcer la défense à trois de l’effectif de Christophe Galtier pour la saison. Cependant, les discussions traîneraient en raison des demandes de l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert. Les offres parisiennes auraient été repoussées à plusieurs reprises.

Lundi, La Gazzetta dello Sport et TMW révélaient que de nouvelles discussions allaient être enclenchées entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’Inter afin de rapprocher les positions des deux parties au sujet d’un transfert de Milan Skriniar. Néanmoins, il se pourrait que le train soit définitivement passé pour le PSG dans le dossier Skriniar.

🚨 Juventus have beaten Inter to Gleison BremerFailure to sell Skriniar to PSG proved the undoing of Inter's deal.Juve had been interested in Pau Torres before realising that Inter were struggling to sign Bremer. https://t.co/7hjGClNQZB@90min_Football ✍️